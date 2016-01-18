Москва, 18 января, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Ряд СМИ накануне, 17 января, сообщил, что впервые в истории в космосе были выращены земные цветы. Сообщалось, что на борту Международной космической станции (МКС) американский астронавт NASA Скотт Келли успешно вырастил декоративную астру-цинию. И это якобы является первым опытом по выращиванию цветов в космосе.

Почтовая марка с советскими космонавтами Анатолием Березовым и Валентином Лебедевым

Однако выяснилось, что советским космонавтам удалось вырастить сразу несколько цветов на орбитальной станции «Салют-7» ещё в 1982 году. Соответствующая публикация была сделана в журнале «Техника молодёжи» № 4 1983 года.

С 13 мая по 10 декабря 1982 года полковник Анатолий Николаевич Березовой в качестве командира экипажа наряду с бортинженером Валентином Витальевичем Лебедевым совершил полёт в космос на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Союз Т-5» — «Салют-7».

В ходе 211-суточного космического полёта экипаж выполнил около трёхсот экспериментов и исследований, среди которых были медико-биологические, гео — и астрофизические, технические и другие.

Один из экспериментов заключался в культивировании арабидопсиса в условиях невесомости. Для эксперимента была сконструирована специальная герметичная камера «Фитон-3». В ней было пять кюветов и собственный источник света. В кюветах был субстрат из агара, содержащий до 98% воды. ПО мере роста растений кюветы могли отодвигаться от источника света.

Прибыв на орбиту, космонавты поселяли семена арабидопсиса с помощью сеялки-пушки. Сперва растения росли медленно, но 2 августа 1982 года появилось большое количество бутонов и первые цветы. К 19 августа на растениях появились стручки, содержащие семена.

Когда на станцию прибыла космонавт Светлана Савицкая, ей был вручен букет первых космических цветов.

Уже на Земле при исследовании стручков в них было обнаружено около 200 семян. Таким образом, опыт опроверг мнение о невозможности прохождения растениями в невесомости всех стадий развития — от семени до семени.

Развитие растениеводства в космосе советская космонавтика продолжала до 1992 года. Однако развал Советского Союза и последовавший за ним постперестроечный хаос прервали это важное направление.

Таким образом, американскому астронавту удалось лишь повторить опыт советских космонавтов, сделанный почти 34 года назад.