Москва, 19 января, 2016, 03:11 — ИА Регнум. В ночь с 18 на 19 января в Москве в праздновании Крещения Господня приняли участие более 125 тысяч человек. Ночные богослужения проходят в 400 церквях и храмах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ледяная купель на площади Революции

Для проведения обряда крещенского купания было организовано 59 мест, в которых оборудовано 57 майн и 13 купелей. В обеспечении общественного порядка задействовано свыше 2 тысяч добровольцев, более 100 казаков, порядка 780 спасателей, 21 спасательное судно на воздушной подушке, 75 единиц автотранспорта и специальной техники. В храмах дежурят противопожарные наряды, состоящие из сотрудников подразделений пожарной охраны и добровольных пожарных.

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На площади Революции установили деревянную и ледяную купели, отапливаемые раздевалки и мобильную баню для женщин.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 января в Преображенской церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя прошла Божественная литургия святителя Василия Великого и чин великого освящения воды.

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