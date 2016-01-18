Москва, 18 января, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В экономике России вот уже на протяжении десятков лет доминирующими факторами её благосостояния и драйверами поступательного развития являются природные энергоресурсы — нефть и газ, а также продукты их переработки. И ничего постыдного, а тем более уничижительного, в этом абсолютно нет, наоборот, есть гордость за необъятные просторы и огромный ресурсный потенциал государства. Имея крупнейшие в мире запасы энергоресурсов, Россия и впредь останется ведущим экспортёром-донором для мировой экономики. Это вопрос не только экономический, но и политический. Об этом заявил д.э.н, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Орлов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM экономическую ситуация в России при падении цен на нефть.

Форд Мэдокс Браун. Труд. 1852-1865

«Поэтому резко повернуть вектор развития, как рекомендуют иные популистские головы, и максимально уйти от энергетической составляющей России просто никто не позволит, да и сделать это практически невозможно. Думается, независимо от складывающихся цен нефтегазовая прослойка в ВВП всё равно будет в пределах 25−30%, что вполне естественно для ведущей энергетической державы.

Однако сейчас цены на нефть совсем другие, значительно ниже, чем несколько лет назад, такие, какие сложилась под воздействием множества факторов в нестабильной мировой экономике. Отсюда — некоторое смятение, уныние и неуверенность в собственных силах не только у интересующихся обывателей, но даже у известных экономистов и политиков. Иные, выступая в различных СМИ, как бы оправдываются за сегодняшнюю ситуацию, что-то прогнозируют (подчас невпопад), иногда дают обещания, трудно выполнимые даже теоретически.

Завершившийся недавно Гайдаровский форум это отчётливо продемонстрировал. Впрочем, имевшее общественный резонанс высказывание известного экономиста о России как о «стране-дауншитере» вряд ли к этому имеет прямое отношение. На мой взгляд, в пророненной фразе угадывается не открытое злобствование, а переживание за будущее страны, которой отдано немало лет жизни. Хотя, конечно, с высокой трибуны делать подобные пассажи не пристало», — высказал свое мнение эксперт.

«Гораздо продуктивнее, если усилия всего экономического блока правительства и Центробанка будут целеустремлённо, без чрезмерного популизма перед общественностью, но с обоснованным социально-экономическим расчётом, направлены на решение следующих важнейших задач:

— концентрация ресурсов консолидированного бюджета (не секвестирование, сокращение или урезание — это раздражает) на исполнение стратегически значимых госпрограмм, ФЦП и проектов, в том числе с частным партнёрством. Кое-что в этом направлении уже делается, в частности, внедрение единой системы администрирования всех налоговых и неналоговых поступлений под эгидой Минфина, обозначенной в одном из первых указов президента России в наступившем году. Важно, чтобы уже к концу этого периода от принятых мер был ощутимый эффект;

— временное включение механизма ттак называемого ручного управления, в первую очередь для обеспечения финансовой поддержки экспортоориентированных производств с высокой добавленной стоимостью и градообразующих предприятий (банковское кредитование и различные виды господдержки), предоставляемые в оптимальных размерах и на строго целевой основе. Речь идёт о реальном секторе экономики, сердцевиной которого является промышленность;

— объективный мониторинг процессов в социальной сфере и постоянный контроль динамики бедности, в первую очередь на региональном уровне. В условиях кризиса социальная стабильность должна служить прочным фундаментом для решения внутриэкономических задач. Средний «градус» по уровню доходов здесь вряд ли уместен, необходимо обеспечить минимум для проживания каждой семье, и, если это потребуется, довести до конкретных получателей недостающие ресурсы. В условиях снижения реальных доходов это становится ещё более актуальным. Возрастающая диспропорция в уровне доходов между богатыми и бедными всегда была ахиллесовой пятой каждого правительства в новой России.

Подобная триада задач может стать основным вектором деятельности правительства, по крайней мере, на текущий год. Возможно, повторюсь, но в нынешней ситуации не стоит искать виноватых, впадать в панику, делать далеко идущие заявления или прибегать к публичной, чуть ли не ежемесячной, корректировке макроэкономических прогнозов», — считает Орлов.

«Всем понятно, что в России при цене нефти условно в $100 — это один механизм управления, обеспечить который, наверное, смогут экономически грамотные и порядочные люди. Но совсем другое дело, когда цена этой самой нефти снизилась до $30 и прогнозируется ещё ниже. Здесь слово должно быть за самыми высокими профессионалами, и это бесспорно. Сейчас необходимо снять какую бы то ни было бюрократическую зашоренность, если нужно, то унять собственную гордыню и подкрепиться новыми кадрами, вдумчиво осмыслить ситуацию и просто работать», — резюмировал эксперт.