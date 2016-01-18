Асунсьон, 18 января, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Уровень реки Парана на участке близ столицы Парагвая — Асунсьон — начал постепенно снижаться. В конце декабря уровень реки Парагвай достигал 7,88 метров. Сейчас он ниже 7, 40 метров, поэтому те жители затопленных столичных районов Баньядос-Норте и Баньядос-Сур, которые живут в двухэтажных домах, постепенно переносят электроприборы и мебель со второго этажа на первый, передает ABC Color.

gismeteo.ua Наводнение в Парагвае

Несмотря на то, что Асунсьон — город, наиболее пострадавший от наводнения, другие прибрежные города Парагвая, такие как Альберди, Консепсьон и Пилар, также сильно пострадали от разлива реки. Небольшой город Нанава полностью затоплен, жители были вынуждены эвакуироваться в соседнюю Аргентину.

Администрация муниципалитета Асунсьон, где находится большая часть эвакуированных, признала 18 января, что не располагает достаточными ресурсами для помощи пострадавшим и попросила помощи у международных организаций.

Общее количество лиц, вынужденно оставивших свои дома из-за наводнения, достигает 100 тыс. человек, сообщает ABC Color.

В конце декабря ИА REGNUM сообщало, что продолжающийся разлив реки Парагвай поднял уровень воды в некоторых районах до 7,61 метра.

Разлив рек произошел в регионе вследствие сильнейших дождей, выпавших на юге Бразилии. На конец декабря в Аргентине число эвакуированных от разлива рек Парана, Парагвай и Уругвай превысило 25 тыс. человек. Также сильно пострадал от наводнения Ри́у-Гра́нди-ду-Сул — штат Бразилии, граничащий с Аргентиной и Уругваем.