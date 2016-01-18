Вильнюс, 18 января, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Метамфетамин и амфетамин, которые производились в Литве, в больших количествах продавали в Норвегии — правоохранительные органы Литвы и Норвегии выявили группировку из 25 человек, среди которых — 20 литовцев, сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 января, в Департаменте полиции при МВД Литвы.

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Большинство из них работало и жило в Норвегии, где они и были задержаны. Согласно подозрениям, литовцы амфетамин и метамфетамин производили, перевозили его в Скандинавию и там в больших количествах продавали норвежцам. Они распространяли контрабанду на черном рынке. Международная группировка, за которой правоохранительные органы следили в течение года, успела перевезти около 54 кг наркотиков. В лесах Норвегии обнаружено 27 кг наркотиков стоимостью 198 тыс. евро. По данным правоохранительных органов, производители амфетамина и метамфетамина в Литве его не продавали. Якобы для такого дорогого наркотика литовский рынок слишком маленький.

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