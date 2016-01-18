Москва, 18 января, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Развертывание экономического кризиса станет важнейшим фоном избирательной кампании в 2016 году — такое мнение в ходе круглого стола в ИА REGNUM 18 января высказал политолог Дмитрий Орлов. «Развертывание кризиса будет заметным, и это приведет к росту протестных настроений и появлению протестных очагов. Но общенационального движения, которое бы поставило под сомнение легитимность политической системы, не произойдет», — прогнозирует политолог.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмиртрий Орлов

Орлов также не усматривает оснований для того, чтобы полагать, что те традиционные лидеры политической системы — «квадрига» парламентских партий, серьезно потеряют в результате выборов — может быть, даже наоборот. В свою очередь, Владимир Путин, сохраняя инерцию общественной поддержки, имеет максимум шансов на победу в 2018 году, если он будет баллотироваться, добавил политолог.

«Ситуация в ходе выборов будет обусловлена текущей экономической ситуацией. Предполагаю, что успешные регионы — Москва, Татарстан и другие — смогут показать яркие примеры социального недовольства и протестной активности. «Бунт белых воротничков» не исключен, и он может быть опаснее бунта тех, кто к благосостоянию не привык, — добавил Орлов.

Многое на выборах будет зависеть от технологий, считает он. Непарламентская оппозиция не имеет много шансов; интрига заключается в том, смогут ли «Яблоко» или «Патриоты России» преодолеть избирательный барьер, полагает политолог.

Орлов выразил свое скептическое отношение к прогнозу о некотором варианте «майдана» в ходе выборов в Госдуму. «Вооруженного и/или организованного захвата власти не произойдет, полагает политолог. «Но активность, безусловно, будет, и мы будем наблюдать ее во время выборов и в их финале, это будет интересный процесс», — заключил политолог.

Cегодня, 18 января 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялось первое заседание клуба «Регион» на тему «Российские регионы в 2016 году: сценарии реагирования на кризис». Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».