Москва, 18 января, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Россия в феврале выплатит одну треть ежегодного членского взноса в Совет Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. «Что касается членского взноса, то в феврале месяце Российская Федерация выплатит часть этого взноса в размере одна треть годового взноса», — сообщил Нарышкин

Флаг Совета Европы

«А дальше посмотрим, будем следить за развитием ситуации», — отметил спикер Госдумы.

Такое решение принято в связи с тем, что российская делегация не будет участвовать в январской сессии ПАСЕ. «Мы приняли решение пока воздержаться от того, чтобы подавать свою заявку на участие в работе ПАСЕ в январской сессии, будем внимательно следить за ситуацией, когда условия для открытого и равноправного парламентского диалога вновь возникнут, мы примем иное решение», — заявил Нарышкин.