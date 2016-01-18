Москва, 18 января, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Группа правозащитников и общественных деятелей подписала заявление, в котором назвала высказывания главы республики Чечня о внесистемной оппозиции недопустимыми для правового государства.

ridus.ru Людмила Алексеева

В заявлении, опубликованном на сайте «Конгресса интеллигенции» говорится, что Рамзан Кадыров должен быть немедленно отстранен от должности. Заявление подписали правозащитники Людмила Алексеева, Светлана Ганнушкина, Борис Альтшулер, Игорь Каляпин, писатели Владимир Войнович, Людмила Улицкая и Мариэтта Чудакова, политик Леонид Гозман, историк Андрей Зубов, режиссер Владимир Мирзоев, журналист Дмитрий Муратов и другие.

По их мнению, обвинения в предательстве и подрывной деятельности только за участие в мирной общественно-политической активности носят характер прямой угрозы. Такие угрозы в адрес части гражданского общества РФ со стороны главы исполнительной власти субъекта федерации недопустимы «не только в моральном, но и в правовом отношении».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января, на встрече с журналистами в Грозном Кадыров назвал внесистемную оппозицию «врагами народа» и призвал судить ее представителей за подрывную деятельность.