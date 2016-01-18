Москва, 18 января, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Валюты стран экспортеров нефти попали в зону турбулентности, заявил финансовый аналитик ГК EXNESS Сергей Кочергин. Он обратил внимание, что именно снятие экономических санкций против Ирана в минувшие выходные спровоцировало 18 января снижение цен на нефть марки BRENT к 28,2 доллара за баррель.

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По оценкам Минэнерго США, после снятия санкций Иран увеличит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки в этом году и на 500 тыс. в 2017 году. При этом средняя цена барреля BRENT в 2016 году ожидается им на уровне 40 долларов, а в 2017 году — 50 долларов из-за постепенного ухода с рынка американских производителей нефти.

«Ухудшение ситуации на нефтяном рынке будет подталкивать курс рубля к 80 рублям за доллар. По мнению вице-премьера Аркадия Дворковича, ослабление рубля, в частности, создает возможности для российского экспорта, например, при поставках промышленных товаров и продовольствия в Китай. С этим нельзя не согласиться. Между тем слабый рубль поддерживает повышенные инфляционные ожидания в РФ, с которыми пытается бороться ЦБ РФ. По прогнозам МЭР, при цене на нефть марки Urals в 40 долларов ВВП РФ в 2016 году сократится на 0,8%(г/г), среднегодовой курс российской валюты составит 68,2 рубля за доллар, инфляция — 8,5%», — подчеркнул Кочергин.

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Он назвал странным заявление, сделанное Дворковичем 18 января, о том, что правительство РФ ожидает позитивного экономического роста в этом году.

Подробнее об этом: Дворкович: Правительство рассчитывает на экономический рост в 2016 году

По мнению аналитика, в течение дня сегодня ожидается закрепление доллара выше 78 рублей.