Берлин, 18 января, 2016, 01:01 — ИА Регнум. 17 января трое граждан США, которые были освобождены властями Ирана, прибыли на американскую военную базу в Германии. Об этом Deutsche Welle сообщил представитель госдепартамента США.

Kenneth Allen Освобождение

Таким образом, он подтвердил, что трое американцев Амир Хекмати, Саид Абедини и журналист The Washington Post Джейсон Резайан, которые больше года находились в иранской тюрьме, прибыли в ФРГ.

В воскресенье утром самолет с освобожденными, матерью и женой одного из них, с представителями МИД и медицинскими работниками вылетел из Ирана. Воздушное судно делало короткую остановку в Женеве, далее отправилось в Германию.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на протяжении четырнадцати месяцев между США и Исламской Республикой проходили переговоры об обмене заключенными, однако реализовать сам обмен удалось лишь 16 января. Когда Иран освободил четырех человек с двойным ирано-американским гражданством. Соединенные Штаты, в свою очередь, освободили семерых иранцев.

Также ИА REGNUM напоминает, что после обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном США сняли с Ирана наложенные ранее за ядерную программу страны санкции. Барак Обама 16 января подписал соответствующий указ. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини тоже заявила об отмене антииранских санкций.