Манила, 21 января, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Страх перед Китаем подтолкнул Филиппины на договор «О расширении американского военного присутствия» (EDCA) между Манилой и Вашингтоном. Что автоматом превращает страну в арену противостояния США и Китая, в том числе, возможно, вооруженного. Автор ИА REGNUM Маргарита Васильева проанализировала, какие выгоды получат Филиппины, позволив США размещать на своей территории войска в неограниченном количестве.

moreostrova.ru Филиппины в центре региона и потенциального Театра военных действий

Соперничать с Китаем достаточно проблематично для таких региональных тяжеловесов, как Индия и Вьетнам, что у ж тут говорить про Филиппины. Поэтому Филиппины рассчитывают на защиту и помощь американцев. Однако заключенный договор содержит в себе множество условий, который эксперты дипломатично называют «минусами».

Эти «минусы» в сумме означают разрешение (бесплатно!) присутствия неограниченного числа американских военных и вооружений (которые будут пользоваться правами экстерриториальности, то есть их нельзя будет не только проверить, но и посчитать) в неограниченном количестве мест на Филиппинах (в которые будет закрыт доступ филиппинцам). И вся эта неопознанная и немереная военная сила будет обращена против Китая, который непременно будет действовать в ответ.

Безопасностью от всего этого даже не пахнет. И не только для Филиппин, но и для всего мира.

Подробности читайте здесь: Договор между Филиппинами и США может положить начало третьей мировой?

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