Рупольдинг, Германия, 16 января, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Российский биатлонист Евгений Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

zimbio.com Евгений Гараничев

Золотую медаль в соревновании одержал немецкий спортсмен Эрик Лессер, а вторым финишировал представитель Франции Мартен Фуркад.

Другие биатлонисты из РФ — Антон Шипулин, Максим Цветков и Дмитрий Малышко — заняли четвертое, 14-е и 25-е места соответственно.

1. Эрик Лессер (Германия) — 40.29,3 (0 промахов)

2. Мартен Фуркад (Франция) +9,8 (1)

3. Евгений Гараничев (Россия) +13,1 (1)

4. Антон Шипулин (Россия) +42,5 (1)

14. Максим Цветков (Россия) +1.18,7 (1)

25. Дмитрий Малышко (Россия) +2.45,2 (5).