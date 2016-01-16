Москва, 16 января, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Падение продаж новых легковых автомобилей в России в 2015 году составило 36%, об этом 14 января сообщили на пресс-конференции Ассоциации Европейского Бизнеса по итогам прошлого года. По прогнозам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, 2016 год будет менее турбулентным с точки зрения динамики продаж, но остается неопределенность, связанная с ценами на нефть и курсом рубля. Что касается показателей, в наступившем году, то рынок может еще просесть примерно на 4,7% по сравнению с 2015 годом.

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Низкий спрос на автомобили, повлекший за собой сокращение объемов производства и снижение уровня продаж, в 2015 году был вызван девальвацией рубля и значительным ростом цен. Теперь заводы переходят на работу в 1−2 смены вместо положенных трёх, четырехдневную рабочую неделю, сокращают количество рабочих мест. Также в России впервые за всю историю сократилось число автодилеров. Это объясняется как низкими показателями по реализации, переходом производителей на новую схему работы (Honda), так и вовсе уходом некоторых брендов из России (Chevrolet, Cadillac, Opel).

Если верить прогнозам АЕБ, в 2016 году позитивных изменений в экономике и, как следствие, на авторынке, ожидать не следует. А некоторые аналитики и вовсе считают, что наступивший год станет еще более стрессовым, чем 2015. И как автопроизводители, так и дилераи, продолжая сокращать объемы производства и число сотрудников, вряд ли сумеют удержаться на плаву и избежать значительных финансовых потерь. Таким образом, в непростых условиях рынка для того, чтобы выжить, необходимо будет менять стратегию и приспосабливаться под шатающийся рынок. Для производителей в 2015 году актуальной стала проблема локализации, которая непосредственно влияет на стоимость автомобиля, и поиск новых местных поставщиков продолжится и в этом году. Это будут, в первую очередь, российские компании. Такое мнение высказал Михаил Чаплыгин, генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб». По словам эксперта, также произойдет дальнейшая оптимизация модельного ряда. «Nissan проиграл Toyota в нише бизнес-седанов и снял с конвейера Teana. И таким образом, оптимизация коснется в большей степени заводов с широким модельным рядом, таких как «Автотор» и Volkswagen», — заявил Чаплыгин. Что касается дилеров, они будут искать дополнительные бренды для заполнения пустующих площадей в своих салонах, что началось еще в 2015 году. Продолжится внедрение новых сервисов для клиентов.

В сегодняшней ситуации, когда прогнозы на год в любом случае предвещают падение рынка и различаются лишь его степенью (от — 5% до — 30%), у автопроизводителей есть только два варианта: одни осознанно соглашаются на убыточную деятельность ради того, чтобы поддержать спрос на свои автомобили и сохранить или увеличить долю рынка, а другие сокращают до минимума деятельность в России либо в принципе уходят из страны, считает главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Сергей Баранов.

«Иных альтернатив фактически нет. Даже сильные бренды сейчас вынуждены сокращать модельные ряды, чтобы оптимизировать издержки и не нести лишние расходы на логистику и поддержку стока», — комментирует Баранов. В целом эксперт полагает, что 2016 год может стать одним из самых сложных для автомобильной отрасли в России.