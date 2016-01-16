Гавана, 16 января, 2016, 07:52 — ИА Регнум. На Кубе в возрасте 88 лет скончался Педро Мирет, один из последних, наряду с Фиделем и Раулем Кастро, представителей старой гвардии кубинской революции 1959 года. Об этом сегодня, 16 января, сообщают местные СМИ.

juventudrebelde.cu Педро Мирет — кубинский революционер

Известно, что Мирет вместе с братьями Кастро принимал участие в штурме казарм Монкада в 1953 году. Хотя эта операция была и неудачной, она стала первой крупной операцией повстанческого движения против диктатуры Фульхенсио Батисты.

Гражданский инженер Мирет был схвачен солдатами Батисты во время штурма, но позднее смог выйти на свободу. Он примкнул к революционной организации «Движение 26 июля», которым руководил Фидель Кастро.

После первых неудач революционеров Мирет находился в изгнании в Мексике, где вел подготовку экспедиции на яхте «Гранма», на которой Фидель и ещё 81 боец вернулись на Кубу, чтобы делать революцию. Сам Мирет не смог принять участие в экспедиции, но собирал для нее оружие и средства.

В 1958 году он вернулся на Кубу и принимал участие в основных сражениях. Когда революция победила, он занимал должность командующего повстанческой армией.

Позже он занимал должности министра сельского хозяйства, горнорудной промышленности, металлургии и топлива. Мирет всегда считался одним из кубинских революционеров жесткой линии.

В 1975 году Мирет был избран членом секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, а в 1983 году введен в Политбюро, в котором пробыл до 1991 г. Также являлся заместителем председателя Совета министров. С 1976 по 2008 годы — депутат Национальной ассамблеи народной власти.