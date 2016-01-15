Бухарест, 16 января, 2016, 02:09 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта обрушился с жесткой критикой на румынского президента Клауса Йоханниса и его молдавского коллегу Николая Тимофти, заявив, что оба заслуживают «награды от Владимира Путина за то, как они возвращают Молдавию на блюдечке России». Понта назвал Йоханниса и Тимофти «слабыми и непригодными лидерами» и обвинил их в том, что они «отказались поддержать Демократическую партию — ныне сильнейшую партию в парламенте Кишинева», передает корреспондент ИА REGNUM.

Гаргулья

Понта утверждает, что в период его премьерства Румыния «инвестировала чрезвычайно много в Республику Молдова — свои чувства, деньги, проекты, международный капитал и доверие». В этот период и при поддержке Бухареста, по его словам, Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а Румыния стала главным торговым и политическим партнером Молдавии.

«Направление было правильным и полным ощутимых результатов! В последние же два месяца из Бухареста мы экспортируем за Прут только глупость, близорукость и равнодушие. Предательство со стороны Бухареста тем более предосудительно, что мы не в 1940 году, когда мы были одни против чрезвычайно сильного СССР. Сегодня это чистой воды трусость и глупость! Когда в Кишиневе больше всего нуждались в нашей поддержке, политические лидеры Румынии ушли на каникулы. То, что для других может быть Realpolitik, для нас является предательством наших национальных интересов», — заявил Понта.

Президента Молдавии Тимофти Понта охарактеризовал как «хорошего и душевного человека, но совершенно оторванного от реальности и находящегося под негативным влиянием лиц с личными обидами». Обвинения, отметим, прозвучали на фоне конфликта Тимофти с молдавским олигархом, первым зампредом Демпартии Владимиром Плахотнюком, политическим партнером которого в Бухаресте является Понта и его Социал-демократическая партия.

Понта считает, что Демократическая партия Молдавии не пользуется поддержкой со стороны Румынии лишь потому, что она является партнером румынских социал-демократов. «Слепота румынских лидеров» в отношении Молдавии, по его словам, — на руку России. «Пророссийские политики Додон и Усатый имеют мощную поддержку и в случае досрочных выборов могут получить и парламент, и правительство, и тогда смогут избрать нового президента», — подвел итог Виктор Понта.

За данные высказывания румынский экс-премьер подвергся резкой критике со стороны других румынских политиков, в подавляющем своем большинстве поддержавших президента Молдавии Тимофти в его конфликте с олигархом Плахотнюком. Так, бывший президент Румынии Траян Бэсеску назвал обвинения Понты в адрес президента Молдавии «лихой безответственностью» и «подпольной поддержкой олигарха Плахотнюка». Победа над «наглым олигархом Плахотнюком», по словам Бэсеску, является для Молдавии «последним шансом» на лучшее будущее.

Секретарь пропрезидентской Национал-либеральной партии Румынии Ионуц Строе также раскритиковал заявления Понты. «Мы не помогаем Республике Молдова высокопарными и лишенными здравого смысла заявлениями! Мы считаем, что в этот период потрясений, который переживает Республика Молдова, политики в Бухаресте должны продемонстрировать свои такт и мудрость, не делать безответственных заявлений, особенно это касается тех, кто занимал высокие государственные должности», — сказал он, призвав румынских политиков «отложить политическую клоунаду» и придерживаться политической линии ЕС в отношении Молдавии.

Председатель комитета по внешней политике палаты депутатов Румынии Ласло Борбей (Демсоюз венгров Румынии) также заявил, что политический кризис в Кишиневе является «внутренним вопросом Молдавии». «Мы отсюда, из Румынии, можем помочь исключительно тем же способом, каким помогали до сих пор, а именно в вопросах, касающимся отношений между двумя странами, которые являются, возможно, самыми близкими соседями. Я думаю, что это проблема молдаван, и они сами должны ее решать, мы не можем влиять в этой ситуации, мы можем только разве что держать кулаки, чтобы эту ситуация разрешилась поскорее», — добавил он.

Борбей заявил, что от кризисной ситуации в Кишиневе «прежде всего, проигрывает сама Молдавия», а если дело дойдет до досрочных парламентских выборов, то «проиграют все». «Надеюсь, хотя бы на последней стометровке проевропейские силы все же продвинутся вперед», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Николай Тимофти до последнего сопротивлялся назначению кандидатом в премьеры Молдавии Владимира Плахотнюка, однако в итоге назначил на эту должность ближайшего соратника олигарха — действующего министра информационных технологий Павла Филипа.