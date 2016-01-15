Буэнос-Айрес, 15 января, 2016, 23:06 — ИА Регнум. В «Официальном бюллетене Аргентинской Республики» опубликовано постановление президента Маурисио Макри о рассекречивании материалов дела об убийстве прокурора Альберто Нисмана, сообщает La Nacion.

saladeprensa.net Альберто Нисман

В постановлении, в частности, сказано: «Рассекретить все документы, архивы и информацию, которые есть в распоряжении Федерального разведывательного агентства, министерства иностранных дел и по делам религий, Национального миграционного управления, вооруженных сил, служб безопасности и любых других учреждений, относительно прокурора Наталио Альберто Нисмана за период с сентября 2012 года до настоящего времени». Кроме этого, в данном постановлении сказано, что в течение 30 дней вся документация должна быть передана судье, которому поручено ведение дела по факту смерти прокурора, комментирует El Universal.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Макри официально заявило, что скандальному делу о гибели прокурора Альберто Нисмана будет дан новый ход. Заказчиком убийства оппозиция считает Кристину Киршнер. 15 января 2015 года прокурор Нисман, который расследовал дело о взрыве в Буэнос-Айресе здания еврейского культурного центра АМИА, подал иск в суд на президента Аргентины Кристину Киршнер и министра иностранных дел Аргентины Эктора Тимермана. А 19 января 2015 года, когда Нисман должен был выступить в Федеральной судебной палате, он был найден мёртвым в своей квартире в престижном районе Буэнос-Айреса Пуэрто Мадеро.

Подробнее: Новый президент Аргентины возобновит дело против Ирана и Амадо Буду

Напомним и то обстоятельство, что 13 февраля президенту Аргентины Кристине Киршнер, а также главе МИД и двум политикам было предъявлено обвинение по делу, связанное с терактом 1994 года. Президента и политиков обвинили в сговоре с целью «обеспечить безнаказанность» иранцев, которых Аргентина обвиняет в причастности к взрыву еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году.

Читайте также: Новый президент Аргентины: «Кристина Киршнер не является неподсудной»