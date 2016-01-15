Кишинёв, 15 января, 2016, 21:31 — ИА Регнум. «То, что мы сейчас наблюдаем, является узурпацией власти, государственным переворотом, организованном Демпартией Молдавии», — заявил 15 января лидер молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый, комментируя выдвижение президентом Николаем Тимофти на должность премьера кандидатуры ближайшего соратника олигарха Владимира Плахотнюка Павла Филипа, передает корреспондент ИА REGNUM.

streetwrk.com Радикалы киевского майдана у входа в городскую Раду

Происходящее Усатый назвал «срежиссированным спектаклем» и призвал своих сторонников 16 января массово выйти на улицу. «Завтра все выходим на митинг! Вся страна должна проснуться завтра и приехать в Кишинев. Это наш последний шанс», — заявил лидер «нашистов».

Вместе с «Нашей партией» митинговать за роспуск парламента и назначение досрочных выборов 16 января намерена и Партия социалистов во главе с Игорем Додоном.

«Тотальную мобилизацию» своих сторонников объявила на 16 января и платформа «Достоинство и правда» (DA). По словам лидера DA Андрея Нэястасе, после назначения Филипа «установление диктатуры Плахотнюка неизбежно». «Единственное жизнеспособное и законное решение — это давление просвещенного народа», — заявил он, призвав всех «независимо от политического цвета, идеологии и национальности» выйти 16 января на площадь.