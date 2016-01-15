Москва, 15 января, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Николай Левичев («Справедливая Россия») призвал главу Сбербанка Германа Грефа добровольно уйти в отставку, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января. Поводом стало заявление Грефа о России как о стране-дауншифтере. «Я против преследования за взгляды, различных «аутодафе», но думаю, что после подобных заявлений руководитель крупнейшего государственного банка должен был бы покинуть свой пост — добровольно уйти в отставку», — заявил Левичев.

allmedia.ru Герман Греф

Греф заявил на Гайдаровском форуме, что Россия — страна-дауншифтер, которая проиграла в социальной и технологической конкуренции. «Эти оценки можно было бы оставить на совести Грефа, если бы он не возглавлял крупнейший банк страны. Что должны думать миллионы вкладчиков, слушая подобные безответственные заявления? В чем же неправ Греф по существу?» — задает вопросы парламентарий.

При всех наших проблемах удалось сохранить уникальное технологическое ядро нашей промышленности — передовой военно-промышленный комплекс, атомную и воздушно-космическую промышленность, ответил сам депутат. «Целый ряд разработок в этих сферах — принципиально новые технологические решения. В этот процесс реальной модернизации вовлечены огромные коллективы талантливых ученых, инженеров, рабочих. Это основа нашего суверенитета, которую мы чуть было не потеряли в 1990-е годы усилиями тех, кто собрался на пресловутом Гайдаровском форуме», — отметил Левичев.

«Многие страны, которые, видимо, по мнению Грефа в списке передовых, а не «дауншифтеров» — подобными технологиями обладают частично или вообще не обладают, покорно и уныло следуя всем прихотям и авантюрам «вашингтонского обкома», — заявил он.

«Кстати, «дауншифтер» в переводе с англоязычного сленга — «неудачник». Слышать это уничижительное высказывание о нашей стране от так называемых либеральных экономистов 90-х неудивительно — они никогда не верили в собственную страну и стремились все поскорей распродать. Именно эти господа несут ответственность за тяжелое положение многих направлений отечественной фундаментальной науки, вынужденную эмиграцию ученых, которые почувствовали себя ненужными своей стране. Не припомню, чтобы деятельность Грефа на посту министра экономического развития кардинально изменила ситуацию к лучшему», — говорит депутат.