Душанбе, 15 января, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Международная телефонная связь и интернет в Таджикистане теперь будут проходить только через единый коммутационный центр компании «Таджиктелеком», находящийся под контролем государства. Соответствующее постановление подписал президент Эмомали Рахмон, сообщило информационное агентство Avesta сегодня, 15 января.

Отмечается, что исполнение данного постановления является обязательным для всех интернет-провайдеров и операторов мобильной связи, работающих на территории республики. «Службе связи поручено обеспечить в текущем году поэтапное исполнение данного постановления», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Таджикистана приняли постановление, в соответствии с которым при проведении антитеррористических мероприятий спецслужбам республики разрешается блокировать телефонную связь и доступ к сети интернет как на территории отдельных районов, так и по всей стране в целом.