Осло, 18 января, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Монетарные власти Норвегии пока не готовы признать, что обвал цен на энергоносители, больно ударит по нефтезависимой экономике королевства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на нефть

Какими путями будет выбираться из кризиса в 2016 году Норвегия, проанализировала корреспондент ИА REGNUMАлена Зеленина.

Страна долго откладывала нефтегазовые доходы в кубышку, и теперь пришла пора ее распечатать. Перспективы диверсификации экономики достаточно туманны. Мировые товарные рынки давным-давно поделены, поэтому партнеры из ЕС вряд ли обрадуются промышленным товарам из Норвегии.

Пожалуй, то немногое, что еще могут сделать в сложившейся ситуации ответственные лица королевства, — это продолжать заклинать нефтяные котировки. А вдруг бог услышит и смилостивится, и все будет как раньше.

Подробности читайте здесь: Слезет ли Норвегия с «нефтяной иглы»?

Все статьи автора: Алена Зеленина