Падающие цены на нефть — проблема не только для РФ. Что делают в Норвегии?
Осло, 18 января, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Монетарные власти Норвегии пока не готовы признать, что обвал цен на энергоносители, больно ударит по нефтезависимой экономике королевства.
Какими путями будет выбираться из кризиса в 2016 году Норвегия, проанализировала корреспондент ИА REGNUMАлена Зеленина.
Страна долго откладывала нефтегазовые доходы в кубышку, и теперь пришла пора ее распечатать. Перспективы диверсификации экономики достаточно туманны. Мировые товарные рынки давным-давно поделены, поэтому партнеры из ЕС вряд ли обрадуются промышленным товарам из Норвегии.
Пожалуй, то немногое, что еще могут сделать в сложившейся ситуации ответственные лица королевства, — это продолжать заклинать нефтяные котировки. А вдруг бог услышит и смилостивится, и все будет как раньше.
Подробности читайте здесь: Слезет ли Норвегия с «нефтяной иглы»?
Все статьи автора: Алена Зеленина