Москва, 15 января, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Население России уже давно можно было бы увеличить на 10−20 млн человек, пригласив переехать всех желающих жителей Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Европа постоянно приглашает людей жить, но сейчас столкнулась с тем, что к ним едут совершенно чужие, непонятные им культурно люди: арабы, африканцы. Мы же предлагаем позвать в Россию близких нам по духу, культуре, традициям людей», — говорит Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Жители Украины — это русские люди, просто с другими паспортами. Мы бы уже давно могли увеличить наше население на 10−20 млн человек, нам бы никогда больше не потребовались трудовые мигранты из Азии», — рассуждает депутат Госдумы. «Но вы где-нибудь видели информационные щиты: «Русские, добро пожаловать в Россию!», «Русские, Родина-мать зовет!», «Русские, возвращайтесь!»? Ничего подобного, к сожалению, нет. Вместо этого их встречают сотрудники миграционной службы, гоняют по очередям, не дают возможности работать», — сетует парламентарий.