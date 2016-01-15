Нью-Йорк, США, 15 января, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Как сообщило сегодня американское издание Collider, Джеффри Джейкоб Абрамс, режиссёр последнего эпизода «Звёздных войн» — «Пробуждение силы», раскрыл секрет нового проекта, который он уже давно успешно скрывал от публики. Новый фильм вселенной «Монстро» — 10 Cloverfield Lane выйдет в прокат 11 марта 2016 года.

Цитата из к/ф 10 Cloverfield Lane реж. Дэн Трактенберг. 2016.США Ужас

Кинокомпания Paramount, ведущая работу над фильмом, выложила в сеть его первый официальный трейлер. На YouTube трейлер появился сегодня.

В интервью Collider Абрамс сообщил, что работа над картиной началась еще два года назад. Фильм изначально хотели сделать «сиквелом «Монстро». Однако в результате новая лента не стал прямым продолжением фантастического триллера 2008 года, хотя место действия происходит в той же вселенной. «Мы хотели продержать проект в секрете как можно дольше», сказал продюсер. Что не удивительно, поскольку работа над «Монстро» также велась в условиях повышенной секретности.

Сюжетная линия фильма разворачивается вокруг молодой девушки, запертой в подвале с незнакомым мужчиной, заявляющем, что в мире произошла катастрофа из-за страшной химической атаки.

Главные роли в картине исполняют Мэри Элизабет Уинстэд, Джон Гудмен и Джон Галлахер-младший. Режиссёром 10 Cloverfield Lane был назначен дебютант большого метра Дэн Трактенберг, автор короткометражного фильма Portal: No Escape. Сценарий картины написал 30-летний Дамьен Шазелл, известный по фильму «Одержимость».

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