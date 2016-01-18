Москва, 18 января, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Согласно несколько экзотическому, но признанному в экономическом сообществе Индексу бигмака, курс рубля к доллару должен составлять 23,12 рубля за доллар. И такая недооцененность рубля дает шансы на привлечение иностранных инвестиций и диверсификацию нашей экономики.

wpapers ru Время и деньги

Постоянный автор ИА REGNUMМаксим Рева проанализировал финансовую политику правительства за 2015 год, и пришел к выводу, что при определенном стечении обстоятельств и желании, правительство сможет привлечь инвестиции с помощью которых компенсирует падение цен на углеводороды.

Недооценен не только рубль. Рублевый фондовый индекс ММВБ поднялся в прошлом году до исторических максимумов — это означает, что российские активы недооценены в разы, о чём неоднократно в прошлом году писали авторитетные международные экономические издания, например Bloomberg, Forbes, The Economist. То, что российские активы недооценены в разы, — факт. И когда инвесторы покидают рынки развитых и развивающихся стран, наш может стать очень привлекательным, по крайней мере в теории.

Единственная загвоздка заключается в том, что многие эксперты как либерального, так и патриотического толка считают, что наше правительство не в состоянии слезть с нефтяной иглы. А, казалось бы, сама жизнь с помощью выпадающих энергодоходов толкает страну на реиндустриализацию и диверсификацию своей экономики.

Подробности читайте здесь: Надежда на возрождение рубля

Все статьи автора: Максим Рева