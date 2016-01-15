Москва, 15 января, 2016, 15:14 — ИА Регнум. За 100 дней операции, проводимой российскими Воздушно-космическими силами в Сирии, у ИГИЛ отвоевано 217 населенных пунктов и освобождено свыше 1000 квадратных километров территории. В сирийские города постепенно возвращается население, там налаживается мирная жизнь. Об этом сегодня, 15 января, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим». Сирия

«В результате многолетнего вооруженного конфликта в большинстве населенных пунктов Сирийской Арабской Республики сложилась крайне сложная гуманитарная ситуация. Население испытывает дефицит продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости», — сказал Рудской.

По его словам, доставкой гуманитарных грузов в Сирию занимается ряд международных неправительственных организаций, в том числе Международный комитет Красного Креста.

«Однако в основном помощь направляется в районы, подконтрольные боевикам, где большая ее часть попадает в руки экстремистов и используется для снабжения бандформирований. Кроме того, неоднократно отмечались попытки доставки оружия и боеприпасов, эвакуации раненых боевиков под видом гуманитарных конвоев. Поэтому принято решение о развертывании в Сирийской Арабской Республике Вооруженными силами Российской Федерации гуманитарной операции», — заявил Сергей Рудской.