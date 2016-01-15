Пекин, 15 января, 2016, 14:38 — ИА Регнум. 15 января начались продажи новинки от китайского автопроизводителя Beijing Auto — кроссовера Senova X25. Стоимость базовой комплектации Senova X25 составит всего 55,8 тыс. юаней.

msn.com.cn Beijing Auto Senova X25

Официальный представитель автоконцерна Beijing Auto заявил сегодня о начале продаж Beijing Auto Senova X25 на территории КНР.

Компактный кроссовер сконструирован на базе Senova D20. Автомобиль поступил в продажу в 5 комплектациях.

Самая бюджетная версия кроссовера обойдется гражданину КНР всего в 55,8 тыс. юаней — именно столько стоит 1,5-литровая версия с ручной коробкой переключения передач.

Версия с четырехступенчатой автоматической коробкой несколько дороже — стоимость самой простой версии Senova X25 на автомате составляет 68,8 тыс. юаней.

Beijing Auto Senova X25 в самой полной комплектации можно приобрести за 75,8 тыс. юаней. Вне зависимости от комплектации все модели будут оснащены 116-сильным бензиновым двигателем, объемом 1,5 литра, пишет «Тайпин цичэ».

Представители Beijing Auto ожидают высокого спроса на новую модель по причине относительно низкой стоимости. Beijing Auto Senova X25 — один из немногих новых китайских кроссоверов, который можно приобрести чуть более чем за 50 тыс. юаней.