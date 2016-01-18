Вашингтон, 18 января, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В 2016 году в горячие конфликты могут быть втянуты такие региональные игроки, как Турция, Иран и Саудовская Аравия. В Европе обостряются отношения между местным населением и беженцами. Дестабилизируя исламский мир, США начали войну со всем остальным миром. Обозреватель ИА REGNUM Юрий Баранчик проанализировал возможные риски, с которыми придется столкнуться России в наступившем году.

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Экспертное сообщество наконец-то начинает прозревать. Раздается все больше голосов тех, кто считает, что США использует исламский фактор как инструмент в борьбе за сохранение своего лидерства.

Однако очевидно, что воевать классическими методами со всем остальным миром не может даже такая сверхдержава, как США. Но за последние десятилетия были разработаны методы, которые можно назвать гибридными — их-то и применяют на наших с вами глазах.

Мусульманам не повезло потому, что в них еще живо то религиозное чувство справедливости, которое можно разогреть и направить против других. Например, против Китая, который посмел по экономической мощи почти сравняться с США. Или против Европы, которая хоть и в потенции, но способна бросить вызов гегемону. Или против России, которую ненавидят просто потому, что не удалось ее добить в 1990-е.

Вот это-то личное чувство к нашей стране со стороны США и Запада в целом, пожалуй, и есть основной риск с которым придется столкнуться России в 2016 году.

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