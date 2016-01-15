Самара, 15 января, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Планы самарских властей по поводу сноса исторического здания — Усадьбы Зеленко — вызвали возмущение горожан и широкий общественный резонанс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.tvsamara.ru Самара, Усадьба Зеленко

«Ситуация с уничтожением центра Самары принимает угрожающие размеры, — комментирует в Twitter депутат Александр Хинштейн. — Усадьба Зеленко — лишь один пример. Идут массовые поджоги. Необходимо вмешательство федерального центра, общественности, архитекторов, защитников памятников. Понимаю, что вновь вызываю гнев самарских властей, но через несколько лет — последних уголков исторической Самары не останется. ЧМ-2018 — здесь ни при чем: нужно восстанавливать, а не уничтожать. Будем бороться за спасение исторического облика Самары, как бы это кому не нравилось и не лишало миллионных барышей».

Тему сноса усадьбы Зеленко подробно освещает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев: «Сегодня получил благодаря статусу депутата из управохранкультуры долго скрываемый от общественности заказанный заинтересованной в сносе усадьбы Зеленко компанией «Трансгруз» акт историко-культурной экспертизы, обосновывающий выведение из реестра памятников флигеля усадьбы (Самарская, 179 Б, 1,2).

Планы сноса здания вызвали волну возмущения горожан и широкий общественный резонанс. Напомню, что на прошедшей на днях пресс-конференции общественного комитета по спасению памятника архитектуры, собравшего архитекторов, краеведов, историков, общественных деятелей и депутатов, была принята резолюция, одним из пунктов которой является требование дисквалификации «экспертов», выводящих из-под охраны памятники, чья архитектурная и историческая ценность очевидна даже не специалисту.

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