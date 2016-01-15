Москва, 15 января, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития и торговли РФ, ныне действующий президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф назвал Россию проигравшей в конкуренции с Западом страной, а экономическое состояние государства — технологическим порабощением. Об этом Греф заявил, выступая на Гайдаровском форуме.

Илья Репин. Бурлаки на Волге. 1870-1873

«Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение — мы оказались в числе стран, которые проигрывают, в списке стран-дауншифтеров», — заявил Греф.

Он пояснил, какие страны сумели добиться успеха. Те, что смогли своевременно адаптироваться к мировой экономической ситуации.

«Страны, которые не успели адаптироваться к собственной экономике, и всю социальную систему, и все институты, — они будут проигрывать. Разрыв будет больше, чем во время прошлой индустриальной революции», — сказал он.

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