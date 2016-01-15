Степанакерт, 15 января, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Общественная организация «Объединение молодых учёных и специалистов Арцаха» была создана год назад с целью изучения и содействия решению проблем молодых учёных и специалистов, раскрытию их научного потенциала и развития творческих способностей, международной интеграции и т.д.

Как сообщил ИА REGNUM соучредитель организации, преподаватель кафедры права Арцахского государственного университета, кандидат юридических наук Аветик Арутюнян, деятельность организации направлена также на законодательное закрепление статуса молодых учёных и специалистов, повышение их квалификации, грантовое финансирование научных исследований, обеспечение публикации научных статей в зарубежных изданиях и т.д.

«Государство должно иметь полное представление о потенциале своих молодых учёных, — утверждает он. — Мы налаживаем сотрудничество с ведомствами и вузами республики с целью осуществления совместных программ, направленных на становление и полноценное раскрытие потенциала молодых учёных в Арцахе».

За год деятельности организация провела ряд мероприятий. В частности, круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы развития науки в среде молодёжи Арцаха», в работе которого приняли участие представители законодательной и исполнительной ветвей власти НКР, руководители вузов, молодые учёные и журналисты. Мероприятие преследовало цель обсудить проблемы молодых людей, занимающихся наукой, предложить способы их решения и правильного использования имеющегося потенциала в государственном и частном секторах, инициировать разработку программы омоложения науки в НКР и др. Проведение круглого стола, а также участие членов Объединения в различных международных конференциях были профинансированы в рамках реализуемой под патронатом Президента Республики Армения программы содействия молодым учёным.

Четыре представителя Арцаха (С.Петикян, А. Арутюнян, Ш. Аскарян и О. Аванесов) приняли участие в международной конференции «Ломоносов-2015», которая состоялась в Московском государственном университете. Их доклады прошли конкурсный отбор и были включены в сборник материалов конференции.

Председатель «Объединения молодых учёных и специалистов Арцаха», кандидат юридических наукСирануш Петикян отмечает важность международной интеграции карабахских учёных посредством их участия в международных конференциях и иных мероприятиях.

С 17 по 20 апреля Аветик Арутюнян принял участие в мероприятии «101-я весна» в Нижнем Новгороде, посвящённом 100-летию Армянского Геноцида. Он выступил с докладом «Деятельность армянской дипломатии по ликвидации последствий Армянского геноцида 1915 года».

С 19 по 24 октября член организации, кандидат биологических наук, доцент Гаяне Маргарян приняла участие и выступила с докладом в международной научной конференции в Минске по проблемам лесной фитопатологии и микологии.

За год существования организация пополнилась новыми членами, часть которых защитила кандидатскую диссертацию. В частности, Аветик Арутюнян — на тему: «Аксиологические особенности Конституции НКР и проблемы дальнейшего развития конституционализма», Грайр Пашаян — на тему «Политические аргументы в документах по Карабахской проблеме и процессу урегулирования», а Флора Искандарян — на тему: «Изучение эпидемиологии бруцеллёза в Нагорно-Карабахской Республике».

Особого внимания заслуживает снятый в рамках грантового конкурса Молодёжного фонда Армении — организации-партнёра президента РА — документальный фильм «Свидетели 70-летней Победы», приуроченный к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Премьера картины прошла в мае 2015 года в Доме культуры и молодёжи г.Степанакерта. Фильм был продемонстрирован на разных армянских телеканалах, во всех вузах НКР и в ряде воинских частей Армии обороны НКР. В фильме участвовало 10 ветеранов Великой Отечественной войны из 5 районов НКР и г. Степанакерта, воспоминания которых сопровождаются комментариями карабахского историка Ваграма Балаяна.

«Мы попытались создать собирательный образ карабахского героя-ветерана, представить молодому поколению коллективный подвиг сынов армянского народа, тем самым укрепив у молодёжи чувство патриотизма, единства и готовности бороться за идею», — отметил автор идеи фильма Аветик Арутюнян.

В течение года были изданы разноплановые научные работы членов «Объединения молодых учёных и специалистов Арцаха», в частности, к.б.н., доцента Гаяне Маргарян, к.э.н., доцента Евгении Айриян и к.и.н., доцента Нелли Багдасарян.

В наступившем году организация намерена расширить круг своей деятельности, вовлекая новых членов.