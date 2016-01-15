Вашингтон, 15 января, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Лидеры англиканской церкви считают, что Протестантская епископальная церковь совершила «фундаментальное отступление от канонов веры и учения Христа», за что церковь в США была предана анафеме, сообщает Sky News.

Джон Мартин. Уничтожение Содома и Гоморры, 1852

Примасы церкви согласны, что ветвь англиканской церкви в США совершила значительное отступление от канонов церкви, разрешив однополые браки.

Такое решение было принято на прошедшей встречи церковных иерархов, состоявшейся в Кентербери, графстве Кент. Также духовные лидеры рассматривали, какие меры должны быть приняты против Протестантской епископальной церкви США. Кроме того, Англиканская церковь поддержала традиционную доктрину, согласно которой брак — это союз между мужчиной и женщиной.

Целью проведения встречи была попытка предотвратить раскол в Объединении англиканских церквей всего мира, начавшийся после того, как в штате Нью-Гэмпшир, США, в 2003 году Джин Робинсон, являющийся открытым гомосексуалистом, стал епископом.