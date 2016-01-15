Ивдель, Свердловская область, 15 января, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Родственники погибшего на перевале Дятлова 47-летнего Олега Бородина собираются выехать в Ивдель, чтобы забрать его тело. Сейчас оно находится в морге города, с ним проводятся следственные действия для выяснения точной причины смерти.

alpinefootankle.com На перевале

Пока на теле не найдено следов насильственной смерти. Скорее всего, он погиб от переохлаждения.

Тело было доставлено в Ивдель вчера, 14 января. По данным СКР, при погибшем был обнаружен паспорт на имя Олега Бородина — уроженца Казахстана, проживающего в Челябинске.

Как пишет Ura.Ru, уже найдены сын и супруга погибшего. Установлено, что несколько лет назад Олег Бородин вступил в секту и покинул семью. С 2013 года он находился в розыске. До ухода из семьи он руководил автосервисом и был автоэлектриком.

К моменту гибели он жил в районе перевала Дятлова в палатке, установленной в вагончике-бытовке. Там спасатели и следователь и нашли 13 января его тело.

Сейчас родственники погибшего решают вопрос с доставкой тела в Челябинск. Напомним, тело Бородина нашли туристы из Перми.