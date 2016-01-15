Всеволожск, Ленинградская область, 15 января, 2016, 04:57 — ИА Регнум. Автомобильный завод Ford Sollers в Ленинградской области возобновляет работу после затяжных зимних каникул, которые были вызваны слабой активностью на рынке, передаёт телеканал RT.

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Как сообщил представитель компании, завод во Всеволожске приступит к работе 15 января, предприятие будет работать в обычном режиме.

Как передавало ИА REGNUM, в середине ноября минувшего года производство автомобилей Ford Sollers было решено приостановить на два месяца.

Решение о приостановке работы конвейера принято из-за сильного снижения объёма продаж автомобилей на российском рынке. Так, сообщало, что в сентябре, несмотря на небольшой подъём спроса в связи с выходом новых моделей, продажи марки Ford в России упали на 41% за 2015 год. При этом при общее падение авторынка в России, по данным аналитиков, составило 33%.

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