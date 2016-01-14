Симферополь, 15 января, 2016, 02:36 — ИА Регнум. Крым не воспринимает Украину как серьёзного партнёра и отказался от поставок украинской электроэнергии «окончательно и бесповоротно», заявил первый вице-премьер правительства Крыма Михаил Шеремет.

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«Мы не относимся серьёзно к украинской власти, потому что ни один договор практически ни разу ими не был выдержан до конца», — заявил Шеремет РИА Новости, отметив, что на украинскую электроэнергию «никогда и не рассчитывали», а в последнее время «вообще её не включали в общую энергетическую схему полуострова».

Напомним, 12 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Минэнерго России сообщила, что Москва приняла решение не продлевать договор о поставках электроэнергии на Украину после отказа от закупок украинской электроэнергии для Крыма. «Продлевать его не будем, так как изначально он был увязан с договором на поставку электроэнергии из Украины в Крым», — сообщили в министерстве.

Как передавало ИА REGNUM, действие контрактов на поставки электроэнергии с Украины в Крым и из России на Украину истекло 31 декабря 2015 года. В новом варианте контракта, предложенном украинской стороной, содержался пункт, в соответствии с которым Крым и Севастополь в договоре должны были называться украинской территорией.

Президент России Владимир Путин распорядился провести социологический опрос среди жителей Крыма и Севастополя. Жителям региона было предложено ответить на два вопроса. Первый: поддерживаете ли вы заключение коммерческого контракта с Украиной на поставку части электроэнергии в Крым и Севастополь, если в нём будет указано, что Крым и Севастополь являются частью Украины? Второй вопрос звучал так: готовы ли вы ко временным трудностям, связанным с незначительными перебоями энергоснабжения в течение ближайших 3−4 месяцев?

1 января гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров представил результаты соцопроса, согласно которым 94% респондентов отказались признавать Крым украинской территорией и согласились потерпеть четыре месяца неудобства, связанные с перебоями в подаче электроэнергии, до подключения третьей и четвёртой нитей энергомоста с территории Краснодарского края.