Вашингтон, 16 января, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Американцы считают, что экономический кризис в России вопреки заявлениям российских властей только углубляется. И в связи с этим они предрекают (то есть надеются), что Владимир Путин вынужден будет разорвать «социальный контракт» с гражданами, по которому они якобы в обмен на повышение уровня жизни закрывали глаза на коррупцию и подавление демократических свобод.

artlabirint.ru Голос Америки

Мнения (и, соответственно, скрываемые надежды) американцев относительно процессов в России проанализировала постоянный автор ИА REGNUMЕлена Ханенкова.

Насчет «подавления демократических свобод» в России наши заокеанские заклятые «партнеры», пожалуй, перебирают. Лучше бы вспоминали про «свободы», когда поднимают вселенский плач о «страшном пропагандистском оружии» Путина — телеканале Russia Today.

В России же по этому вопросу хорошо помнят травлю всего и вся в России, развязанную такими «столпами демократии», как Human Rights Watch, фонды Макартура, Джорджа Сороса и иже с ними. Поэтому зря американцы надеются, что обвинения в подавлении демократии хоть кого-нибудь в России возбудит.

Вторая большая «надежда» Америки — на то, что экономика России вот-вот рухнет. Эту «светлую» мечту подогревают и падающие цены на энергоносители, и пробуксовывающее импортозамещение, и участившиеся разговоры о том, что принятый бюджет пора сокращать. Однако, как известно, российская экономика полна чудес — американцам не стоит об этом забывать.

И хотя действительно похоже, что «тучные нулевые» закончились и что худеющих нефтегазовых доходов на всё не хватит, радоваться «партнерам» рано. В России и не такое бывало, а «неминуемых» осложнений между народом и властью не происходило.

Даже более того — чем сложнее обстановка, тем крепче всегда было единство «народа и партии». Может, американцам надо идти другим путем?

Подробности читайте здесь: США: Вызовы Нового экономического года для России

Все статьи автора: Елена Ханенкова