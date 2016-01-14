Москва, 14 января, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) настаивает на том, чтобы приравнять хищения в Минобороны к государственной измене, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января. В деле Александра Горшколепова, как и в деле Васильевой, особенно возмущает то, что хищения проводились именно в ведомствах, подконтрольных министерству обороны, отметил депутат. «По сути, чиновники воровали у солдат, офицеров, тех, кто отвечает за безопасность нашей Родины, спокойный сон наших граждан. Такие преступления следует приравнять к государственной измене, так что по мне Горшколепов еще легко отделался», — прокомментировал Рашкин решение суда, который приговорил бывшего заместителя руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Александра Горшколепова к семи годам девяти месяцам колонии строго режима и штрафу в размере 310 млн рублей по делу о взяточничестве.

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У депутата вызывает недоумение, что предшественница Горшколепова, Евгения Васильева, сейчас находится на свободе, а ее непосредственный руководитель, Анатолий Сердюков, даже избежал уголовного преследования и получил должность в «Ростехнологии». «Я уже неоднократно обращал на это внимание следственных органов, но власти почему-то никак не реагируют», — рассказал Рашкин. Парламентарий напоминает, что в аналогичной ситуации, после войны, во время «трофейного дела» Сталин не сделал поблажек даже для боевых офицеров. «Сейчас же власть не намерена привлекать по всей строгости даже проворовавшихся гражданских чиновников», — жалеет парламентарий.