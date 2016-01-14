Ивдель, Свердловская область, 14 января, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Свердловской области предварительно установлена личность мужчины, который погиб на перевале Дятлова. Им мог быть инженер-электронщик из Челябинской области.

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Как сообщили в управлении СКР по Свердловской области, при нём был найден паспорт, из которого следует, что он родился в городе Рудном Кустанайской области (Казахстан). Ему было 47 лет. При нём нашли рюкзак, фотоаппарат и личные вещи.

Телесных повреждений на теле следователь не нашёл, в то же время выявлены явные признаки переохлаждения.

Как сообщает «Комсомольская правда», погибшего звали Олег. В Челябинске у него проживает сын. По данным издания, он жил возле перевала в палатке. Отметим, там же, на горе Моттевчахль, находится вагончик-бытовка, в котором и было найдено тело.

Напомним, тело было найдено пермскими туристами в начале января. 13 января следователь и спасатели обнаружили погибшего и теперь доставляют его в Ивдель.

По факту гибели мужчины начата доследственная проверка.