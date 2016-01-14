Чебоксары, 14 января, 2016, 16:25 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Визит в Чувашию патриарха Кирилла

ЭХ, ДВА!

2015 год Деревянной Козы для Чувашии был знаковым, симптоматическим по ряду направлений: кому-то рога обломали, у кого-то наросли, одни получают ценнейший продукт, у других — рога и копыта, кто-то напоминает горящую щепку.

В прошлом году республику окатила губернаторская новая волна: Чувашия после 14-летнего перерыва прошла через выборы главы региона. Для предсказуемо избравшегося на второй срок Михаила Игнатьева это стало самооправданием для занимаемой должности и «народной» верой в себя.

Формальным выборам предшествовал целый комплекс мероприятий извне: предварительно Кремль устранил потенциального конкурента — справоросса Анатолия Аксакова, усадив его на место главы комитета Госдумы и дав орден, помирил Игнатьева с вечно мешающим и вмешивающимся экс-президентом республики Николаем Федоровым, даровав последнему сенаторское место от регионального Кабинета министров с последующей должностью вице-спикера Совета Федерации. Кроме того, в очередной раз из рук в руки(условно — от Федорова к Игнатьеву) перешёл ряд медиаресурсов.

Реальные выборы состоялись с подписанием президентом Владимиром Путиным указа о назначении Игнатьева«врио», при этом данное президентское решение было одним из последних по губернаторам. После этого рейтинги Михаила Игнатьева поползли вверх, и в сентябре оформились фактически: 65,5% избирателей проголосовали«за».

КАДРОВАЯ ГИДРА

Реальность греческого мифа о лернейской гидре, у которой на месте отрубленной головы вырастало несколько новых, продемонстрировано на кадровой политике в правительстве и администрации главы Чувашии. Настоящим вызовом в чувашской программе«антикризисных мер» стало появление двух новых членов правительства в ранге вице-премьеров, без портфелей(без финансово-распорядительных функций), зато с кабинетом, аппаратом из четырёх человек и соответствующей статусу зарплатой. Стоит также отметить, что Михаил Игнатьев по настоянию прокуратуры сначала лишил действующих министров возможности совмещать работу с вице-премьерством, а через два месяца вернул всё на круги своя.

Кроме того, вопреки и несмотря на публичные заверения Михаила Игнатьева о 10-процентном сокращении чиновников, его администрация после выборов разрослась как минимум на 10%, при этом сами чиновники путаются в цифрах — служащих стало то ли на 10 человек больше, то ли на 12, то ли на 17. Заговорились и запутали.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАСКАДРОВКА

В отличие от «новой старой» региональной власти, в федеральных управлениях и других структурах произошло кадровое обновление. Главой региональной налоговой службы стала Марина Петрова, приступил к работе переведённый из Тверской области начальник службы исполнения наказаний Александр Робота, убыл в отставку министр внутренних дел Сергей Семенов, прибыл из Рязанской области новый прокурор Чувашии Сергей Легостаев (который в отличие от непубличного и недоступного для прессы предшественника уже успел дать пресс-конференцию). Экс-министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков назначен первым заместителем директора Департамента финансов Севастополя.

Кроме того, сменился председатель Арбитражного суда — им стал Олег Бойко, с федеральным скандалом ушёл с сенаторства представлявший Чувашию миллиардер Леонид Лебедев, а к управлению Россельхознадзора, руководимом Алексеем Палькиным, прибавили ульяновское. Шесть лет премьерства в Чувашии при прежней власти Сергея Гапликова обернулись для него врио главы Коми.

ЭКОНОМИКА: плюсы и минусы

Достижения в экономике малозначительны по динамике производств и существенны в последствиях. Официальные власти республики подсчитали, что за год открыто шесть новых производств, зачислив в данный актив«высоких достижений», по броскому замечанию главы Чувашии Михаила Игнатьева, и сервисный банковский центр ВТБ24, и расширение производства на двух предприятиях. Остальные два — действительно новые: наконец-то запустился завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, начато производство жгутов автомобильных кабелей на ООО«Фуджикура Аутомотив РУС Чебоксары».

В то же время из республики уходит молочный завод«Данон»(численность — 140 работников), параллельно напомнив о вложении $ 700 млн до 2017 года в модернизацию своих мощностей в других регионах. И это происходит на фоне сокращения производства молока: по официальным данным, за пять лет в республике падение составило 15%, поголовье коров продолжает сокращаться. Помимо этого, в стадии банкротства находится крупнейшее и старейшее дорожно-строительное предприятие«Чувашавтодор», где трудятся более 1,5 тыс. человек. Кроме того, долги за газ в республике достигли рекордных 1,5 млрд рублей.

На уровне обещаний решается ситуация на предприятиях тракторного концерна, где работает каждый восьмой занятый в обрабатывающих производствах республики(около 2 тыс. человек): заводы КТЗ работают не на полную мощь, падает производство тракторов и комбайнов, рабочие часы у рабочих периодически сокращаются. При этом если кому и оказана реальная поддержка, ради чего властям даже пришлось переступить через закон, так это филиалу«Росспиртпрома», которому из республиканского бюджета было незаконно выделено 67 млн рублей субсидии.

В целом, ни итоги, ни даже самый дерзкий прогноз социально-экономического положения Чувашии не позволил выйти в плюс. Темпы промышленного производства за 11 месяцев упали почти на 5%, внешнеторговый оборот за 9 месяцев сократился на 27%, инвестиционная активность в III квартале снизилась почти на 24%, за 11 месяцев цены выросли на 10,2%. И так далее.

Бедных становится ещё больше: реальные доходы населения по итогам 11 месяцев упали почти на 11%, по уровню зарплаты регион не поднимается выше предпоследнего места в ПФО, за чертой бедности прогнозно в 2015 году находилось 17,4% населения(в 2014 году — 16,2%). По самым оптимистичным расчётам властей, в 2018 году по уровню бедности Чувашии не сможет достигнуть уровня 2014 года: показатель составит 16,4%.

ВИЗИТЫ ЗНАЧИМЫЕ И НИКАКИЕ

За год Чувашию из федеральных ньюсмейкеров посетили несколько персон. Премьер-министр Дмитрий Медведев побывал на заводе«Хевел», итоги визита для республики — ничего примечательного. Сошедший«с рельсов» железнодорожник Владимир Якунин на фоне увольнения 600 чувашских железнодорожников провёл здесь кратковременное совещание. Долгожданным и несколько лет ожидаемым стал визит патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который освятил закладной камень строящегося храма Сергия Радонежского и провёл богослужение в двух храмах. Визит предстоятеля РПЦ запомнился также детскими лицами — восхищённо-восторженными юными воспитанниками воскресных школ в платочках и вышколенными, выстроенными в ряд, патриотически настроенными кадетами. В эти два дня патриарх Кирилл по сути стал Заглавным в Чувашии.

ПРОТЕСТНЫЙ ВАЛ

2015-й был щедр на крупные, креативные и продолжительные протестные события. Год начался с совместной акции оппозиции против капремонта, втянув в скандал главного единоросса Чувашии Николая Малова с заявлением о том, что митинги не нужны. В общем, мало не показалось. В предвыборный период прошли однодневная голодовка и одиночные пикеты справороссов, затем протестную волну подхватили дальнобойщики(«Антиплатонософия, или Восстание машин») и выступившие против уплотнительной застройки женщины(«Немеждународный женский день»).

Федерально бузили жители микрорайона«Шанхай"-"Кувшинка», подогреваемые отдельными политическими деятелями, при этом — с выездом в Москву на митинги, откуда их пришлось выпроваживать в сопровождении столичного ОМОНа(«Везде не местные»).

Настоящий девятый вал на информационных волнах устроили лодочники, показав креативный подход к протестам: то это уха, то это сходка на лодках, то это перформанс«Бурлаки на Волге», то письмо мэру Канн с просьбой провести мастер-класс для чиновников, которых многие месяцы«бурлаки» пытаются вывести на чистую воду. Лодки в результате этого речного боя на волжской дуге могут кануть в воду или под воду, превращаясь в «подлодки».

Протестная лихорадка охватила и провластный республиканский парламент, который досиживает срок: выборы депутатов Госсовета очередного созыва — в 2016 году. Апрельская сессия парламента, где был заслушан отчёт главы Чувашии, ознаменовалась демаршем оппозиции и половины зала гостей. Протестом же, но уже единороссовским, завершился и год: члены«Единой России» выступили против Михаила Игнатьева и его указа о сокращении служащих. Затем они отыграли назад. Унизительное положение, или низкий старт?

РАСКОЛЬНИКИ, СМУТЬЯНЫ И БЫВШИЕ

Вместе с протестными настроениями в партийную жизнь хлынуло и раскольничество. От «Единой России» в городском собрании депутатов«откололся» глава постоянной комиссии по градостроительству Александр Андреев — в знак протеста против ультиматума и руководителя администрации главы Чувашии. Ещё один скандал произошёл в Ядринском районе, где единоросс демонтировал детскую площадку после провала на выборах. До федеральных масштабов разросся скандал, инициированный муниципальной избирательной комиссией Чебоксар в деле против отделения партии«Патритов России»: МИК поставили на место не только в ЦИКе России, но и в Верховном суде РФ.

Брожение началось и в стане коммунистов: сын лидера чувашского отделения КПРФ, «большевик» Алексей Шурчанов ославился своей поддержкой о 25-процентном повышении тарифов на воду, вместе с единороссовским большинством, большевиками. Его коллега в горсобрании, «бизнес-ленинец"Алексей Лапин стал объектом критики и митингов жителей города за уплотнительную застройку.

На бывшего лидера фракции ЛДПР в Госсовете, нарушителя«партийной и финансовой дисциплины» Андрея Кулагина спикеру чувашского парламента пожаловался Владимир Жириновский. Говорят, что ропот зреет и во фракции справороссов в Госсовете: якобы даже были заявления о выходе из фракции, затем, впрочем, отозванные.

Раскол и передел власти происходит и в мусульманской общине Чувашии. По крайней мере, так считают в Центральном духовное управление мусульман, офис которого базируется в Уфе.

АНТИТУРЕЦКИЕ НАСТРОЕНИЯ

Духовное управление мусульман Чувашии распространило заявление«о прекращении любого сотрудничества» с официальными исламскими религиозными организациями Турции. Эта«крайняя мера» продиктована«необходимостью выразить решительный духовный протест против действий политиков» Турции. Затем Чебоксары«в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией» в одностороннем порядке расторгли соглашение о побратимстве с Анталией, которое было заключено в 2001 году. Антитурецкий демарш подхватил Чувашский национальный конгресс. Политический окрас протурецкие СМИ пытались придать депортации из Чувашии студента турецкого вуза, нарушившегося миграционное законодательство.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ЖИЗНИ

С падением экономики и снижением уровня жизни населения фальши стало больше не только в политике, но и в быту: стало больше«финансовых пирамид», фальшивых денег, фальшивого алкоголя, фальсифицированных продуктов питания. Фальшь становится почти привычной, если только не касается человеческой жизни: так, громким стало уголовное дело о смертельных отравлениях контрафактным алкоголем в республике, когда три человека погибли.

НАЛОМАЛИ ДРОВ

Один из насыщенных блоков — коррупционный, «штрафбат». Вероятно, как никогда ранее в Чувашии один за другим сыпались уголовные материалы и судебные решения по резонансным делам и высокопоставленным руководителям. В правительстве Игнатьева ещё один министр ушёл с уголовным делом: бывший глава Минприроды Чувашии Иван Исаев за незаконную рубку леса с ущербом на 260 млн рублей получил условный срок с последующим амнистированием. Наломал дров.

Беспрецедентное судебное решение за взятку в 2 млн рублей первоначально было вынесено в отношении бывшего марпосадского сити-менеджера Юрия Моисеева, получившего 11,5 лет и космические 280 млн рублей штрафа. Правда, после апелляции приговор смягчили, назначив 9 лет лишения свободы и 60 млн рублей штрафа.

273 млн рублей штрафа и 5 лет лишения свободы назначено за мошенничество на указанную сумму бывшему председателю совета директоров ЗАО«Промтрактор-Вагон» Семёну Млодику. 4 года колонии и 1 млн рублей штрафа получил экс-директор Чувашской энергосбытовой компании Михаил Ширунов за мошенничество на 14,3 млн рублей. Беженцем из Чувашии стал экс-глава Упрдор«Волга» Сергей Гаврилов, осуждённый за мошенничество и объявленный в международный розыск.

Под уголовное преследование также попали бывшие ректоры Чувашского госуниверситета и педвуза, направлено в суд дело в отношении экс-главы администрации Шумерли и одного из претендентов на пост главы Чувашии Андрея Броницына, также в суде дело бывшего замглавы сити-менеджера Чебоксар Александра Анисимова. Все в делах.

НЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Культурно-массово-праздничная специализация в Чувашии в Год литературы, а также Год чувашского поэта Константина Иванова была усовершенствована. Вершиной чиновничьего творчества стали по-настоящему эпические творения — массовки в сотни, а то и тысячи человек. Причём на этот раз чиновники циничным средством достижения своих карьерных целей выбрали детей — даже не старшеклассников, а дошкольников и первоклассников. Параллельно правоохранительные органы забили тревогу в связи со всплеском подростковой преступности, которой не наблюдалось последние годы.

ГОД СЛОВЕСНОСТИ И ПЕЧАТНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

До широкой общественности результаты Года литературы и Константина Иванова в довели в Чувашии в виде брошюры«Мысли вслух» главы региона Михаила Игнатьева, а также нескольких фраз, сразу ставших крылатыми. Например, Игнатьев, объясняя журналисту, почему в Чувашии жить хорошо, говорит, что«не от хорошей жизни чувашские мужчины выезжают на заработки за пределы республики». Женщин в правительстве характеризует так: «Женщины — люди более усидчивые, терпеливые». На одном из официальных заседаний призывает банкиров«вытащить» деньги у народа. «Мочили, если бы не построил», — так аргументирует Игнатьев необходимость строительства второй школы в родном селе, стоимость которой составила астрономические для обычной школы 280 млн рублей.

Здесь же можно вспомнить и неудачную«шутку» главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова «дать в печень», а главу города Леонида Черкесова — в качестве фотомодели с граблями на субботнике.

РАЗНОЕ

Глава Чувашии Михаил Игнатьев создал при себе ещё два совета: совет старейшин во главе с одним из своих советников и совет потребителей, который за год ничем себя советующим не проявил. Вот такие своеобразные в республике советы и советы советников.

Световой тоннель на пешеходном мосту в Чебоксарах, ставший самым длинным светящимся мостом в стране и «Дорогой к Матери-Покровительнице», получил второе символическое название«Новый свет».

Ледовому дворцу, официально открывшему с четвёртой попытки, а для посетителей — с пятой, и полигону ТБО в Новочебоксарске, история которого началась в 2005 году и сроки запуска которого неоднократно переносились, посвящаются песенные строки«Эх раз, ещё раз, ещё много-много раз».

Супругам-фронтовикам, которым за 90 лет, проживающих в разрушающемся частном доме и одержавших первую судебную победу над чиновниками, в новом 2016 году — снова в бой, покой им только снится.

Год был радостным для орнитологов: в Чувашию залетали редкие птицы — нырок, князёк и бородатая неясыть, а массово гостили пилюльщики. Все они «залётные».

Анекдотично выглядело объявление о розыске собственника пункта полиции в Чебоксарах, что стало пропажей года.

Креатив одного из баров Чебоксар, где создали «висельника» с чёрным мешком на голове, стал «креативизмом года».

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