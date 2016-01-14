Москва, 14 января, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Форма пробоин в кабине малайзийского Boeing, сбитого над Украиной 17 июля 2014 года, а также габариты и химический состав осколков не соответствуют боевой части ракеты ЗРК «Бук», которой, как говорится в итоговом отчете голландского следствия, был сбит самолет. Об этом замглавы Росавиации Олег Сторчевой сообщил в официальном письме председателю Совета по безопасности Нидерландов Тьиббе Йустру.

George Chernilevsky Ракета ZRK BUK

Он отметил, что если и предполагать, что Boeing был сбит ракетой ЗРК типа «Бук», то приведённые в отчёте характеристики осколков не соответствуют характеристикам поражающих элементов боевой части 9Н314М. Об этом свидетельствуют результаты натурного эксперимента и исследований, проведённых российскими экспертами.

По их данным, осколки, фигурирующие в качестве доказательств в отчёте голландской стороны, не могли принадлежать указанной боевой части ракеты ЗРК «Бук». Это, в частности, подтверждается химическим анализом состава материалов поражающих элементов боевой части 9Н314М. Напомним, после изучения итогового отчета голландской стороны российские эксперты пришли к выводу, что сведения о том, что МН17 был сбит ракетой 9Н314М ЗРК «Бук» — недостоверны. По их мнению, на это указывают шесть новых фактов.