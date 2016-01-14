Charlie Hebdo выпустил карикатуру на умершего Дэвида Боуи
Париж, 14 января, 2016, 08:48 — ИА Регнум. На обложке очередного номера скандального французского сатирического журнала Charlie Hebdo появилась карикатура на скончавшегося четыре дня назад британского рок-певца Дэвида Боуи. Музыкант умер от рака в возрасте 69 лет.
Дэвид Боуи изображён на розовом фоне на троне. На голове певца женская причёска.
Стоит отметить, что карикатуры Charlie Hebdo печатаются регулярно. Их отличает циничное отношение к мировым событиям.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боуи боролся с раком в течение 18 месяцев. Перед смертью вышел клип на его песню Lazarus с последнего альбома «Blackstar», где певец лежит на больничной койке.
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