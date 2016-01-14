Париж, 14 января, 2016, 08:48 — ИА Регнум. На обложке очередного номера скандального французского сатирического журнала Charlie Hebdo появилась карикатура на скончавшегося четыре дня назад британского рок-певца Дэвида Боуи. Музыкант умер от рака в возрасте 69 лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шарли

Дэвид Боуи изображён на розовом фоне на троне. На голове певца женская причёска.

Стоит отметить, что карикатуры Charlie Hebdo печатаются регулярно. Их отличает циничное отношение к мировым событиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боуи боролся с раком в течение 18 месяцев. Перед смертью вышел клип на его песню Lazarus с последнего альбома «Blackstar», где певец лежит на больничной койке.

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