Пекин, 14 января, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Китай может направить военные силы для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом 14 января сообщает газета The Washington Times со ссылкой на источники в вооружённых силах США.

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Как отмечает издание, к такому решению Пекин может подтолкнуть обеспокоенность растущим числом боевиков китайского происхождения, состоящих в рядах группировки.

При этом подчёркивается, что открытым остаётся вопрос о том, «на чьей стороне» Китай вступит в борьбу против «Исламского государства». Издание полагает, что Пекин скорее присоединится к операции, которую ведут Воздушно-космические силы России в Сирии, нежели к коалиции во главе с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ВКС России в конце сентября начали боевую операцию против «Исламского государства» в Сирии, после того, как за военной помощью к Москве обратился президент республики Башар Асад.

Также операцию против «Исламского государства» проводит международная коалиция во главе с США, ведущая боевые действия на территории Сирии без разрешения властей этой страны и без санкции ООН.