Анкара, 14 января, 2016, 02:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что России следует сосредоточиться на военной операции против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, либо отказаться от её проведения и предоставить Турции решение данного вопроса, передаёт телеканал RT.

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«Некоторые страны мешают Турции в проведении воздушной операции. Российские ВКС под предлогом борьбы с ИГ бомбят мирных жителей, больницы и школы, — заявил турецкий премьер. — Пусть лучше они бьют ИГ в воздушном пространстве Сирии или пусть бросят, мы сами будем бороться».

Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и Турции обострились в конце ноября минувшего года — после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Двум пилотам самолёта удалось катапультироваться, однако один из них был застрелен боевиками при спуске с парашютом.

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

Напомним, что ВКС России с конца сентября ведут боевую операцию против «Исламского государства» в Сирии. За военной помощью к Москве обратился президент республики Башар Асад.

Также операцию против «Исламского государства» проводит международная коалиция во главе с США, ведущая боевые действия на территории Сирии без разрешения властей этой страны и без санкции ООН.