Ташкент, 14 января, 2016, 01:16 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов не исключает вторжения банд на территорию республики. Об этом глава государства заявил в праздничном послании, посвященном Дню защитников отечества, который отмечается в Узбекистане 14 января.

Цитата из к/ф «Не бойся, я с тобой». реж. Юлий Гусман. 1981. СССР «Как он поёт... Ещё немножко и я не смогу его убить»

«В условиях возрастающих угроз и постоянно меняющейся обстановки в соседних с Узбекистаном регионах, не исключено возможное вторжение на территорию нашей страны различных бандитских формирований и диверсионных группировок», говорится в послании президента Узбекистана.

Каримов указал, что особого внимания требует дальнейшее укрепление и сосредоточение узбекских войсковых формирований, в первую очередь, на уязвимых операционных направлениях. По его словам, быстроменяющаяся ситуация в мире и усугубляющаяся обстановка в отдельных его регионах не могут не вызывать у нас глубокого чувства озабоченности и тревоги.

«В близком нашем окружении наблюдаются все более растущие противостояния, конфликты и кровопролития, возрастающие угрозы международного терроризма, экстремизма и радикализма, непрекращающиеся военные столкновения», подчеркнул глава Узбекистана.

К числу военных в Узбекистане, помимо служащих Минобороны республики, относятся также сотрудники органов МВД, таможни, госбезопасности и пограничников.