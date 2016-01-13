Ростов-на-Дону, 13 января, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, в Ростове-на-Дону трамвай № 6 сошел в рельсов и перекрыл движение по улице Максима Горького. Инцидент произошел в районе переулка Крепостного. Как сообщили очевидцы происшествия в социальной сети «ВКонтакте», незамедлительно на место прибыли сотрудники регионального ГИБДД, передает корреспондент ИА REGNUM.

vk.com/rostovnadonu В центре Ротсова трамвай сошел с рельсов

В горадминистрации уточнили, что в результате ЧП жертв нет, о пострадавших не сообщается. Вагон только протаранил припаркованный неподалеку легковой автомобиль. Как сообщила директор городского департамента транспорта Алла Лоскутникова, с помощью спецтехники трамвай вернули на рельсы. «Причина аварии — некорректная работа автоматической стрелки трамвайных путей. В результате образования наледи, стрела была повернута в противоположном направлении», — отметила Лоскутникова.

Из-за произошедшего на параллельных улицах образовались заторы, движение затруднено до сих пор.

Напомним, что накануне региональное МЧС предупредило об образовании на дорогах гололедицы в связи с колебанием температур. Ночью столбики термометров опускают до минусовой отметки, днем превышают нулевые показатели. В связи с этим на город второй день опускается густой туман. Ростовский аэропорт вынужден отправлять авиарейсы на запасные аэродромы.