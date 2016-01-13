Стокгольм, 13 января, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Швеция намерена организовать допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося в посольстве Эквадора в Великобритании, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

kongord.ru Джулиан Ассанж

Со стороны Министерства юстиции Швеции направлен соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру Эквадора.

«Запрос недавно отправлен минюстом Швеции в генпрокуратуру Эквадора. На данный момент трудно сказать, когда будет получен ответ», — говорится в сообщении.

Этот запрос стал возможен после вступления в силу договора между двумя странами в отношения правового содействия. Договор был подписан в конце минувшего года.

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