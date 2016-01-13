Москва, 13 января, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Бывший глава РЖД Владимир Якунин считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину еще предстоит создать стабильный «правящий класс, какой был во времена царской России». Такое мнение он высказал в интервью Bloomberg.

Сергей Иванов. Приезд воеводы

По мнению экспертов, такой «комплимент» можно считать двусмысленным, а заметной стабильности в правящих элитах пока не наблюдается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своем заявлении Якунин отметил, что сейчас в близком к Путину кругу идет ротация. Поэтому пока ничье положение, кроме положения самого президента, нельзя считать стабильным. В пример он привел Бориса Березовского и Владимира Гусинского, которые считали свои привилегии «неотчуждаемыми правами».

По мнению политолога и публициста Михаила Ремизова, факт ротации, несомненно, присутствует, но стабильности еще предстоит добиваться, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Времена царской России — слишком обширная историческая категория. Если брать ее, то там были периоды, когда действовал устойчивый правящий класс, хоть и с недостатками, а были периоды, когда наблюдался откровенный кризис правящего класса. Если говорить о сочетании национальной лояльности и профессионализма, ответственности и преемственности, то по большей части эти свойства у нашего правящего класса отсутствуют», — пояснил Ремизов.

«На счет ротации, это справедливое замечание. Это можно считать одним из плюсов текущей ситуации. Другое дело, что вот это некая трудно предсказуемая и едва уловимая подвижность в элитах, она должна носить не характер случайной игры на выбывание, а характер с четкими правилами, соблюдение которых способствует усилению и продвижению, а несоблюдение — выходу с волчьим билетом», — подчеркнул эксперт.

Как полагает президент Центра социальных и политических исследований («Аспект»), член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, президенту необходимо провести «революцию» в российских элитах: «С моей точки зрения, правящий класс в России довел до того, что в стране произошла революция. Нынешний правящий класс участвовал в большинстве во всех безобразиях: накоплении капитала, коррупции и так далее. Владимиру Путину нужно не консервировать ситуацию, а начать революцию по смене политической элиты на национальную, которая будет связывать свое будущее исключительно с Россией». Федоров также отметил, что, на его взгляд, серьезной ротации в кругах, близких к Путину, не наблюдается, а с рядом проблем необходимо срочно начать бороться.

«Что касается ротации, то я ее пока не вижу. Правительство как работало, так и работает. Смены в высшем эшелоне не видно. Не думаю, что это не в стиле Путина проводить чистку. Мы видим, как Сердюков или Васильева не только ушли от ответственности, но и получили блага от положения. Это очень порочное явление, и с ним надо бороться», — резюмировал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Якунин был внесен в санкционный список Запада как «близкое доверенное лицо Путина». 18 августа 2015 года экс-президент ОАО «РЖД» сообщил о своём намерении оставить занимаемый пост в компании в связи с предложением врио губернатора Калининградской области Николая Цуканова стать представителем региона в Совете Федерации. Тем не менее в сентябре Якунин отказался от предложения.