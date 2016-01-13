Донецк, 19 апреля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили укрепрайон украинских войск, в котором, как предполагается, были иностранные наёмники. Об этом 19 апреля рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Алексей Коновалов/ ТАСС

«Ударом ВКС в Часовом Яре уничтожен укрепрайон вооружённых формирований Украины, который находился на довольно внушительном удалении от первой линии обороны», — процитировало его RT.

Кимаковский уточнил, что, предположительно, среди личного состава ликвидированного укрепрайона были иностранные наёмники.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля в силовых структурах рассказали, что российские ВКС уничтожили ударом в Славянске около 60 наёмников и кадровых офицеров ВСУ, включая высокопоставленных. Отмечалось, что в числе погибших наёмников были граждане Франции, США и Грузии.

Один из самых результативных российских снайперов в зоне СВО 14 апреля рассказал о том, как смог выиграть в 17 дуэлях со стрелками ВСУ и западными наёмниками. Он уточнил, что победа в снайперской дуэли является показателем эффективности работы любого подобного бойца.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет 15 апреля назвал воюющих на стороне Киева французских наёмников законной и приоритетной целью для российских военных. Депутат добавил, что задумавший заместить колоссальные потери бойцов ВСУ французскими военными и старающийся вырыть яму для России президент Франции Эммануэль Макрон в итоге сам в неё упадёт.