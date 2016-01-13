Санкт-Петербург, 13 января, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Внештатная ситуация произошла в ночь на среду, 13 января, на Первомайской ТЭЦ в Кировском районе Петербурга. Жители прилегающего района были разбужены сильным шумом, доносившимся со станции, некоторые заметили вспышку.

tgc1.ru Первомайская ТЭЦ в Санкт-Петербурге

«Сначала была яркая вспышка, выключились все фонари вдоль дороги, а из трубы повалил чёрный дым. Появился дикий шум и много пара», — сообщали пользователи в социальных сетях. Некоторые услышали «звук ревущей турбины, как у низколетящего самолета». Обеспокоенные горожане предположили, что на станции случилась серьезная авария.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе генерирующей компании ОАО «ТГК-1», которой принадлежит Первомайская ТЭЦ, «в 2:18 из-за обнаружения повреждения кабеля 110 кВ автоматикой отключена часть оборудования» станции. Шум, который напугал горожан, был вызван сбросом пара на ТЭЦ.

«На электро — и теплоснабжение потребителей это не повлияло. В настоящее время электростанция работает в штатном режиме», — заверили в энергетической компании, которая в настоящее время находится в усиленном режиме в связи со сложными погодными условиями.

Первомайская ТЭЦ введена в эксплуатацию 30 марта 1957 года в качестве заводской теплоэлектроцентрали Кировского завода. Свое имя станция получила в честь первой «маёвки» рабочих Путиловского завода, прошедшей вблизи места, где построена станция.

ТЭЦ работает на газе и снабжает тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания юго-западной части Санкт-Петербурга (Адмиралтейского, Кировского и Красносельского районов). В зоне теплоснабжения станции проживают около 500 тыс. человек, а также находится ряд крупных системообразующих производственных площадок, таких как ОАО «Кировский завод» и ОАО «Северная верфь».

Напомним, что в начале ноября 2015 года в юго-западной части Петербурга произошел блэкаут из-за нарушения техники безопасности при проведении работ на Автовской ТЭЦ. В результате отключалось оборудование и на Первомайской ТЭЦ, а несколько тысяч горожан в течение двух дней подряд оказывались без электроэнергии.