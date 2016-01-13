Ростов-на-Дону, 13 января, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, в Ростове-на-Дону около 06:00 на проспекте Стачки на дорогу обрушился грунт. ЧП произошло неподалеку от остановки «Переходной мост» и мемориального комплекса в Железнодорожном районе города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инспекторы ДПС перенаправляли весь транспорт в объезд транспортной артерии по улицам Профсоюзной и Портовой.

rostov-gorod.info Оползень на проспекте Стачки

На месте происшествия работали не только сотрудники правоохранительных органов, но и спасатели, коммунальные службы. По данным горадминистрации, ликвидировали последствия проливных дождей 10 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Отметим, что в связи со случившимся в этом районе образовалась пробка, на многих улицах движение транспорта затруднено. Скорость автомобилей на некоторых участках едва достигает 3 км/ч.

К настоящему моменту движение транспорта по проспекту восстановлено, дорога от грунта очищена. «Движение полностью восстановлено. Работы были оперативно выполнены, на место вышло 10 единиц техники комбината благоустройства Железнодорожного района. Инспекторами ДПС по проспекту Стачки было организовано безопасное движение», — сообщил заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.

Напомним, что в 2012 году практически напротив места сегодняшнего ЧП произошел оползень. И тогда инцидент спровоцировали проливные дожди. Но основной причиной случившегося стало отсутствие ливневки, которую не предусмотрели при проведении ремонта дороги.