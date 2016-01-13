Вашингтон, 13 января, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама заявил, что сегодня миру угрожают не империи, а «несостоявшиеся» государства. При этом, когда дело касается важных вопросов, «люди мира не стремятся к тому, чтобы вели за собой Пекин или Москва, они зовут нас», сказал Обама, выступая с посланием «О положении страны» перед конгрессом США.

Коллаж ИА REGNUM Бумажный тигр

С его точки зрения, сложившаяся после Второй мировой войны система международных отношений теперь пытается справиться с «новой реальностью». В частности, трансформацию переживает Ближний Восток. В нее «будет вовлечено целое поколение, уходящую корнями в конфликты, которые датируются тысячелетиями».

Говоря о России, он заявил, что «из орбиты Москвы» ускользают Украина и Сирия. «Даже когда ее экономика сокращается, Россия вливает ресурсы в поддержку Украины и Сирии — государств, которые ускользают из ее орбиты», — заявил Обама. Назвав «пустой болтовней» разговоры об экономическом упадке США, Обама заявил, что США — самая мощная держава на планете. Однако, даже она не может «пытаться заботиться и перестроить каждую страну, которая впадает в кризис». США ослабляет «пролитие американской крови и трата богатств», сказал президент США и призвал «извлечь урок из Вьетнама, Ирака».