Пхеньян, 13 января, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к увеличению мощности ядерного потенциала КНДР для предотвращения посягательств на суверенитет страны, сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

shejot.com Парад КНДР

Как говорится в заявлении агентства, Ким Чен Ын считает необходимым «как качественно, так и количественно» наращивать ядерные силы, чтобы иметь возможность «нанести ядерный удар по империалистам во главе с США в любое время и в любом месте».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января центральное телевидение КНДР проинформировало об успешных испытаниях водородной бомбы, отметив, что обладание водородным оружием стало для страны «историческим событием». Ранее в тот же день Геологическая служба США зафиксировала на территории страны в провинции Северный Хамгионг землетрясение магнитудой 5,1.

Действия Пхеньяна вызвали критику со стороны ряда стран и международных организаций. 10 января стало известно, что с американской базы на острове Гуам в Тихом океане в Южную Корею был переброшен стратегический бомбардировщик В-52, способный нанести ядерный удар.

Тем временем, аналитики назвали подделкой видео, на котором запечатлён пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Соответствующий вывод был сделан в докладе калифорнийского аналитического Центра изучения вопросов нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина при институте Миддлбери.